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Актёры «Очень странных дел» провели экскурсию по съёмочной площадке пятого сезона сериала

Актёры «Очень странных дел» провели экскурсию по съёмочной площадке пятого сезона сериала
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Netflix опубликовал ролик, посвящённый пятому сезону «Очень странных дел». В нём актёрский состав проводит зрителям экскурсию по съёмочной площадке нового сезона.

Пятый сезон станет для сериала финальным. В нём главные герои выступят в последнюю битву с Векной — могущественным существом, управляющим Изнанкой.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.

К главным ролям в новом сезоне вернутся все основные актёры: Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие. Четвёртый сезон вышел в 2022 году и получил массу тёплых отзывов от зрителей и критиков.

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