Стартовали съёмки сериала «Солдатская мать» от кинокомпании братьев Андреасян

Онлайн-кинотеатр Kion и кинокомпания братьев Андреасян объявили о старте производства сериала «Солдатская мать». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в стриминговом сервисе.

Сюжет проекта расскажет о московском журналисте, который приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой. Это мать-героиня, потерявшая на войне девять сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи.

Режиссёром выступит Давид Дадунашвили («Тень Чикатило»), а сценарий написал Алексей Гравицкий («Онегин»). Главные роли в сериале сыграют Анна Каменкова («Тест на беременность»), Михаил Тройник («Вызов»), Михаил Тарабукин («Тень за спиной») и другие актёры.