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Владельцы кинотеатров в США потратят $ 2,2 млрд на модернизацию кинозалов

Владельцы кинотеатров в США потратят $ 2,2 млрд на модернизацию кинозалов
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Крупнейшие киносети США и Канады объявили о крупнейшей модернизации своих кинотеатров за многие годы. Компании планируют потратить около $ 2,2 млрд на улучшение более чем 21 000 кинозалов, чтобы соответствовать современным трендам.

Как объяснил глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Майкл О’Лири, спрос на кино на большом экране после пандемии стремительно растёт, как растут и запросы публики. В ближайшие годы в кинотеатрах улучшат оборудование для демонстрации изображения и воспроизведения звука, поставят более удобные кресла и разнообразят буфет.

Масштабные изменение в кинотеатрах США наверняка станут поводом для киносетей по всему миру также пересмотреть свои стандарты к кинопоказам. Ранее пользователи многих стран жаловались, что смотреть кино дома стало попросту приятнее из-за несоблюдения базовых норм чистоты и качества изображения в залах.

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