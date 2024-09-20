Стартовали мировые продажи iPhone 16 — во многих городах большие очереди

20 сентября состоялся официальный запуск продаж iPhone 16 — новой линейки смартфонов компании Apple. Первые покупатели могут забрать гаджеты по предзаказам или приобрести устройства в фирменных магазинах компании.

Как сообщает издание Daily Mail, спрос на iPhone 16 традиционно оказался очень высоким. Желающих купить новый смартфон оказалось особенно много в Японии, Таиланде, Малайзии и Китае, где в крупных городах образовались многочасовые очереди. Интересно, что Лондон, где iPhone также очень популярен, практически не испытывает трудностей с повышенным спросом на новую серию.

В ближайшие дни iPhone 16 также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Новую линейку смартфонов можно будет приобрести с 23 сентября, а на ближайших выходных обладатели предзаказов смогут забрать ранее приобретённый гаджет.