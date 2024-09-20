Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали мировые продажи iPhone 16 — во многих городах большие очереди

Стартовали мировые продажи iPhone 16 — во многих городах большие очереди
Аудио-версия:
Комментарии

20 сентября состоялся официальный запуск продаж iPhone 16 — новой линейки смартфонов компании Apple. Первые покупатели могут забрать гаджеты по предзаказам или приобрести устройства в фирменных магазинах компании.

Как сообщает издание Daily Mail, спрос на iPhone 16 традиционно оказался очень высоким. Желающих купить новый смартфон оказалось особенно много в Японии, Таиланде, Малайзии и Китае, где в крупных городах образовались многочасовые очереди. Интересно, что Лондон, где iPhone также очень популярен, практически не испытывает трудностей с повышенным спросом на новую серию.

В ближайшие дни iPhone 16 также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Новую линейку смартфонов можно будет приобрести с 23 сентября, а на ближайших выходных обладатели предзаказов смогут забрать ранее приобретённый гаджет.

Материалы по теме
Какими будут цены на iPhone 16 на старте продаж
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android