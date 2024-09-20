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Будет ли русский язык в FC 25: озвучка, русские комментаторы в ФИФА 25

В EA Sports FC 25 есть российские комментаторы и русский язык
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20 сентября стартовал расширенный доступ EA Sports FC 25 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. Миллионы геймеров по всему миру отправились бороздить футбольные просторы.

Ещё до выхода стоял вопрос о российских комментаторах, ведь Electronic Arts ушла из России в 2022 году. Однако можем подтвердить, что в EA Sports FC 25 есть как русский язык, так и русские комментаторы: Константин Генич и Георгий Черданцев. Как и в прошлом году, разработчики использовали ранее записанные реплики ведущих для FIFA 22 и FIFA 23.

Русские комментаторы в EA Sports FC 25

Русские комментаторы в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports/«Чемпионат»

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Сейчас игра доступна подписчикам EA Play и обладателям максимального издания футсима.

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