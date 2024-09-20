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ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
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kiyotaka перешёл в состав Aurora по Dota 2

kiyotaka перешёл в состав Aurora по Dota 2
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Российский киберспортсмен Глеб kiyotaka Зырянов перешёл из состава 9Pandas по Dota 2 в ростер Aurora. Информация об этом появилась в социальных сетях клубов.

С июля 2024 года россиянин находился в запасе «Панд». В новом коллективе он продолжит выступать на второй позиции, заменив в составе Артёма Lorenof Мельника, который ранее был переведён в инактив Aurora. Представители «Авроры» отметили, что хотели заявить о присоединении Глеба к команде ещё до The International 2024.

Состав Aurora по Dota 2 на данный момент:

  • Глеб kiyotaka Зырянов;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q'Мекчай;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

По слухам, Aurora может перейти из Юго-Восточной Азии в Восточную Европу, а к составу присоединятся такие представители нашего региона, как Айбек TA2000 Токаев и Олег kaori Медведок.

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