kiyotaka перешёл в состав Aurora по Dota 2

Российский киберспортсмен Глеб kiyotaka Зырянов перешёл из состава 9Pandas по Dota 2 в ростер Aurora. Информация об этом появилась в социальных сетях клубов.

С июля 2024 года россиянин находился в запасе «Панд». В новом коллективе он продолжит выступать на второй позиции, заменив в составе Артёма Lorenof Мельника, который ранее был переведён в инактив Aurora. Представители «Авроры» отметили, что хотели заявить о присоединении Глеба к команде ещё до The International 2024.

Состав Aurora по Dota 2 на данный момент:

Глеб kiyotaka Зырянов;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q'Мекчай;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

По слухам, Aurora может перейти из Юго-Восточной Азии в Восточную Европу, а к составу присоединятся такие представители нашего региона, как Айбек TA2000 Токаев и Олег kaori Медведок.