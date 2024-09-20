Стильная Майки Мэдисон — на новом постере фильма «Анора»

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На этой неделе был опубликован новый постер фильма «Анора» с Майки Мэдисон. На нём актриса изображена в стильном красном платье.

Сюжет «Аноры» рассказывает о стриптизёрше из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости его возлюбленной.

Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова. Вместе с российскими звёздами в ленте также сыграли Майки Мэдисон, Росс Бродар, Карен Карагулян и другие. Режиссёром выступил Шон Бейкер, ранее поставивший «Старлетку» и «Мандарин».

Премьера картины в кинотеатрах России состоится 17 октября. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь.

Постер «Аноры» с Майки Мэдисон