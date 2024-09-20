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Хоррор «Замри» от режиссёра «Человека-паука» выйдет в России 24 октября

Хоррор «Замри» от режиссёра «Человека-паука» выйдет в России 24 октября
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На этой неделе кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер хоррора «Замри». Одним из продюсеров фильма ужасов выступает Сэм Рэйми, постановщик трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром.

Также из ролика стало известно, что лента выйдет в кинотеатрах России 24 октября — одновременно со всем остальным миром.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Raimi Productions.

Фильм расскажет об «опытном убийце, который вводит убитой горем женщине парализующее вещество. Она должна бежать, бороться и прятаться, прежде чем её тело полностью отключится».

Главные роли исполнили Келси Эшбилл, Финн Уиттрок и Дэниел Фрэнсис. Режиссёрами картины выступили Адам Шиндлер и Брайан Нетто.

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