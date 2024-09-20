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YouTube снова работает в России

YouTube снова работает в России
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Ситуация с работой YouTube в России продолжает развиваться: почти сразу после жалобы провайдеров в ФАС сервис начал стремительно работать. Ролики загружаются без хитростей, а загружаются моментально — даже превью-картинки на роликах грузятся, хотя последние пару лет с этим были проблемы.

Проверка «Чемпионата» также подтвердила работу YouTube в России: как минимум у нескольких сотрудников сервис начал загружаться без какой-либо сторонней помощи.

С чем это связано, неизвестно, однако есть сообщения и о том, что проблемы сохраняются. Google никак не комментирует ситуацию, как и Роскомнадзор с другими органами власти.

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