YouTube снова работает в России

Ситуация с работой YouTube в России продолжает развиваться: почти сразу после жалобы провайдеров в ФАС сервис начал стремительно работать. Ролики загружаются без хитростей, а загружаются моментально — даже превью-картинки на роликах грузятся, хотя последние пару лет с этим были проблемы.

Проверка «Чемпионата» также подтвердила работу YouTube в России: как минимум у нескольких сотрудников сервис начал загружаться без какой-либо сторонней помощи.

С чем это связано, неизвестно, однако есть сообщения и о том, что проблемы сохраняются. Google никак не комментирует ситуацию, как и Роскомнадзор с другими органами власти.