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10 лучших сериалов HBO в истории от Esquire: Прослушка, Клан Сопрано, Наследники и Игра престолов

10 лучших сериалов HBO в истории от Esquire
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На этой неделе журналисты издания Esquire опубликовали большой материал, в котором перечислили 40 лучших сериалов HBO в истории. Первые три места в рейтинге заняли культовые шоу «Прослушка», «Клан Сопрано» и «Оставленные».

Топ-10 самых лучших сериалов HBO в истории

  1. «Прослушка» 2002-2008 год;
  2. «Клан Сопрано» 1999-2007 год;
  3. «Оставленные» 2014-2017 год;
  4. «Наследники» 2018-2023 год;
  5. «Вице-президент» 2012-2019 год;
  6. «Игра престолов» 2011-2019 год;
  7. «Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 год;
  8. «Секс в большом городе» 1998-2004 год;
  9. «Дэдвуд» 2004-2006 год;
  10. «Барри» 2018-2023 год.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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