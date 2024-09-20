Джонни Деппа наградят за достижения в кино на Римском кинофестивале

Как сообщают журналисты издания Variety, Джонни Деппа («Пираты Карибского моря», «Эдвард Руки-ножницы») наградят за достижения в кино на Римском кинофестивале. Церемония награждения пройдёт после премьеры его биографического фильма «Моди».

«Моди» расскажет о жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из Богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Картина станет первой режиссёрской работа Деппа после полнометражного фильма 1997 года «Храбрец». Также это будет его первый крупный проект после победы над Эмбер Хёрд в суде в 2022 году.