Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сайты IGN и HowLongToBeat снова заработали в России

Сайты IGN и HowLongToBeat снова заработали в России
Комментарии

20 сентября российские пользователи обратили внимание, что сайты сервиса HowLongToBeat и издания IGN снова заработали в стране. Напомним, в конце августа материнская компания обоих интернет-ресурсов в лице Ziff Davis заблокировала весь трафик из России, Беларуси и других стран.

Тогда геймеры из России опасались, что потеряют доступ и к сайтам других изданий, которыми владеет Ziff Davis: Eurogamer, Digital Foundry, GameIndustry, Rock Paper Shotgun, VG247, Humble и Dicebreaker. С чем связана причина разблокировки, пока неизвестно.

Ранее модератор HowLongToBeat поделился, что решения о блокировке всего трафика из вышеуказанных стран добилась юридическая команда Ziff Davis.

Материалы по теме
Главная игра 2024 года: как Black Myth Wukong сумела превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring
Видео
Главная игра 2024 года: как Black Myth Wukong сумела превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android