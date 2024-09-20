Сайты IGN и HowLongToBeat снова заработали в России

20 сентября российские пользователи обратили внимание, что сайты сервиса HowLongToBeat и издания IGN снова заработали в стране. Напомним, в конце августа материнская компания обоих интернет-ресурсов в лице Ziff Davis заблокировала весь трафик из России, Беларуси и других стран.

Тогда геймеры из России опасались, что потеряют доступ и к сайтам других изданий, которыми владеет Ziff Davis: Eurogamer, Digital Foundry, GameIndustry, Rock Paper Shotgun, VG247, Humble и Dicebreaker. С чем связана причина разблокировки, пока неизвестно.

Ранее модератор HowLongToBeat поделился, что решения о блокировке всего трафика из вышеуказанных стран добилась юридическая команда Ziff Davis.