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Время работы батареи iPhone 16 сравнили с iPhone 15

Время работы батареи iPhone 16 сравнили с iPhone 15
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20 сентября стартовали мировые продажи iPhone 16. В связи с этим блогер Mrwhosetheboss опубликовал видео, в котором сравнил время работы смартфонов из новой линейки с iPhone 15.

Лучший результат продемонстрировал iPhone 16 Pro Max, который оставался включённым на протяжении 11 часов 22 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Mrwhosetheboss. Права на видео принадлежат Mrwhosetheboss.

Лучшие iPhone по времени работы

  1. iPhone 16 Pro Max — 11 часов 22 минуты;
  2. iPhone 15 Pro Max — 9 часов 35 минут;
  3. iPhone 16 Plus — 8 часов 45 минут;
  4. iPhone 16 Pro — 8 часов 19 минут;
  5. iPhone 16 — 8 часов 19 минут;
  6. iPhone 15 — 7 часов 45 минут.

В ближайшие дни iPhone 16 также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Новую линейку смартфонов можно будет приобрести в стране с 23 сентября.

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