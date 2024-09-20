Время работы батареи iPhone 16 сравнили с iPhone 15

20 сентября стартовали мировые продажи iPhone 16. В связи с этим блогер Mrwhosetheboss опубликовал видео, в котором сравнил время работы смартфонов из новой линейки с iPhone 15.

Лучший результат продемонстрировал iPhone 16 Pro Max, который оставался включённым на протяжении 11 часов 22 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Mrwhosetheboss. Права на видео принадлежат Mrwhosetheboss.

Лучшие iPhone по времени работы

iPhone 16 Pro Max — 11 часов 22 минуты; iPhone 15 Pro Max — 9 часов 35 минут; iPhone 16 Plus — 8 часов 45 минут; iPhone 16 Pro — 8 часов 19 минут; iPhone 16 — 8 часов 19 минут; iPhone 15 — 7 часов 45 минут.

В ближайшие дни iPhone 16 также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Новую линейку смартфонов можно будет приобрести в стране с 23 сентября.