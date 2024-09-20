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Список участников закрытых отборочных BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 (ББ Дача по Доте)

Стали известны участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade по Dota 2
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Турнирный оператор FISSURE представил список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Закрытые квалификации пройдут в пяти регионах: Восточная Европа, Западная Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и Америка. В китайских отборочных сразятся четыре коллектива, а в остальных — восемь, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые квалификации.

Прямые приглашения в закрытые отборочные BB Dacha по «Доте»:

Восточная Европа

  • L1GA Team (Россия);
  • One Move (Россия);
  • DMS (Россия);
  • 1win Team (Россия).

Западная Европа

  • OG (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • AVULUS (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • TBD;
  • TBD.

Америка

  • nouns (Северная Америка);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • beastcoast (Перу);
  • Team Waska (Перу).

Юго-Восточная Азия

  • Execration (Филиппины);
  • BOOM Esports (Азия);
  • Talon Esports (Азия);
  • TBD.

Китай

  • Invictus Gaming (Китай);
  • Team Zero (Китай).

Закрытые отборочные к BB Dacha по «Доте» во всех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Проведение основного ивента с призовым фондом $ 1 млн запланировано на период с 19 по 26 октября.

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