Стали известны участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE представил список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.
Закрытые квалификации пройдут в пяти регионах: Восточная Европа, Западная Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и Америка. В китайских отборочных сразятся четыре коллектива, а в остальных — восемь, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые квалификации.
Прямые приглашения в закрытые отборочные BB Dacha по «Доте»:
Восточная Европа
- L1GA Team (Россия);
- One Move (Россия);
- DMS (Россия);
- 1win Team (Россия).
Западная Европа
- OG (Европа);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- AVULUS (Европа);
- MOUZ (Европа);
- TBD;
- TBD.
Америка
- nouns (Северная Америка);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- beastcoast (Перу);
- Team Waska (Перу).
Юго-Восточная Азия
- Execration (Филиппины);
- BOOM Esports (Азия);
- Talon Esports (Азия);
- TBD.
Китай
- Invictus Gaming (Китай);
- Team Zero (Китай).
Закрытые отборочные к BB Dacha по «Доте» во всех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Проведение основного ивента с призовым фондом $ 1 млн запланировано на период с 19 по 26 октября.