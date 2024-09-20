Стали известны участники закрытых квалификаций BB Dacha Belgrade по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE представил список команд, получивших прямые приглашения в закрытые отборочные к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Закрытые квалификации пройдут в пяти регионах: Восточная Европа, Западная Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и Америка. В китайских отборочных сразятся четыре коллектива, а в остальных — восемь, часть из которых получила прямые приглашения, а часть прошла через открытые квалификации.

Прямые приглашения в закрытые отборочные BB Dacha по «Доте»:

Восточная Европа

L1GA Team (Россия) ;

; One Move (Россия) ;

; DMS (Россия) ;

; 1win Team (Россия).

Западная Европа

OG (Европа);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

AVULUS (Европа);

MOUZ (Европа);

TBD;

TBD.

Америка

nouns (Северная Америка);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

beastcoast (Перу);

Team Waska (Перу).

Юго-Восточная Азия

Execration (Филиппины);

BOOM Esports (Азия);

Talon Esports (Азия);

TBD.

Китай

Invictus Gaming (Китай);

Team Zero (Китай).

Закрытые отборочные к BB Dacha по «Доте» во всех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Проведение основного ивента с призовым фондом $ 1 млн запланировано на период с 19 по 26 октября.