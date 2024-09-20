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Самые популярные сериалы Netflix в первой половине 2024 года — лидирует «Дева и дракон»

Самые популярные сериалы Netflix в первой половине 2024 года — лидирует «Дева и дракон»
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Netflix опубликовал статистику просмотра фильмов и сериалов в первой половине 2024 года. В список попало множество проектов, на просмотр которых зрители потратили в общей сложности более 94 млрд часов.

Самым популярным фильмом в онлайн-кинотеатре за первые шесть месяцев стало фэнтези «Дева и дракон» с Милли Бобби Браун (144 млн просмотров). Второе место досталось комедийному боевику «Воздушное ограбление»
(129,4 млн), а третье – драме «Общество снега» (103,8 млн).

Что касается сериалов, то среди них лидером оказался криминальный триллер «Единожды солгав» (107,5 млн просмотров). На второй строчке расположился третий сезон мелодрамы «Бриджертоны» (91,9 млн), а почётную бронзу получил мини-сериал «Оленёнок» (87,6 млн).

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