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Состоялась премьера сериала «Монстры: История братьев Менендес»

Состоялась премьера сериала «Монстры: История братьев Менендес»
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19 сентября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Монстры: История братьев Менендес». В шоу вошло девять эпизодов — все они стали доступны для просмотра в один день.

Сюжет проекта расскажет о братьях Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей. Интересно, что судебное разбирательство над братьями стало уникальным в истории США по причине стратегии защиты их адвокатов.

Главные роли во второй части исполнили Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Режиссёром проекта выступил Пэрис Барклай.

Ранее также стало известно, что главную роль в третьей части антологии «Монстр» исполнит Чарли Ханнэм. В ней расскажут про американского серийного убийцу и похитителя трупов Эда Гейна.

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