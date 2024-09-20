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Бен Харди и Миа Томлинсон сыграют в хорроре «Заклятие 4»

Бен Харди и Миа Томлинсон сыграют в хорроре «Заклятие 4»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Бен Харди («Любовь с первого взгляда») и Миа Томлинсон («Затерянное королевство пиратов») сыграют в хорроре «Заклятие 4». Однако какие именно роли достались актёрам пока неизвестно.

«Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. При этом Warner Bros. наверняка продолжит киновселенную с помощью спин-оффов вроде «Проклятия Аннабель» и других сторонних проектов.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

Мировая премьера фильма «Заклятие 4: Последние обряды» состоится 5 сентября 2025 года.

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