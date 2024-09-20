Мультфильму «Дикий робот» от Dreamworks предрекают старт в США с $ 40 млн

Через пару дней состоится премьера мультфильма «Дикий робот» — нового проекта студии Dreamworks, авторов «Шрека», «Кота в сапогах» и «Как приручить дракона». В связи с этим эксперты уже начали строить прогнозы, каких результатов лента добьётся в прокате.

Специалисты ожидают, что мультфильм заработает в США за первые выходные от $ 30 млн до $ 40 млн. Если прогноз окажется верным, то проект покажет лучший старт для оригинального анимационного фильма за последние годы.

Проект рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Премьера ленты состоится 27 сентября в США, после чего она постепенно доберётся и до других стран.