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Анонсирован флагман Infinix ZERO 40 5G с 24 ГБ оперативной памяти

Анонсирован флагман Infinix ZERO 40 5G с 24 ГБ оперативной памяти
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На этой неделе компания Infinix анонсировала флагманский смартфон ZERO 40 5G. Стоимость будущего устройства пока не раскрывается.

Фото: Infinix

Девайс оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2436 пикселей, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью в 1300 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Также гаджет работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

Ещё Infinix ZERO 40 5G получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Что касается камер, то смартфон получит три объектива: основной на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный на 50 МП и фронтальный на 50 МП.

Продажи Infinix ZERO 40 5G стартуют 26 сентября.

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