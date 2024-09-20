Состоялся выход стратегии Frostpunk 2 — релизный трейлер

20 сентября состоялся выход хардкорной градостроительной стратегии Frostpunk 2 на ПК. До консолей PS5 и Xbox Series игра доберётся позже, однако точная дата пока неизвестна.

В честь выхода разработчики тайтла из 11 Bit Studios опубликовали релизный трейлер проекта. В нём авторы показали процесс строительства мегаполиса и суровые погодные условия.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 Bit Studios.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.