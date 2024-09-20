Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hamster Kombat про хомяка обнулили до 26 сентября — больше нет ежедневного шифра и комбо-карт

В Hamster Kombat про хомяка завершился первый сезон — игрокам обнулили баллы
Комментарии

20 сентября разработчики популярного кликера Hamster Kombat выпустили крупное обновление, которое обнулило прогресс геймеров. Теперь пользователям больше недоступны ежедневные комбо-карточки и шифры, а из валюты показываются лишь алмазы.

Ранее авторы сообщали, что все заработанные монеты пользователей будут переведены в криптовалюту Hmstr, после чего они смогут торговать токенами. Это должно произойти уже 26 сентября.

Тем временем игроки в Hamster Kombat массово сообщают о появлении некой метки читера, которая лишает их теоретической возможности вывести все игровые средства в криптовалюту. Многие игроки отмечают, что никогда не использовали никаких нечестных программ для тапов, обвиняя разработчиков в обмане.

Материалы по теме
Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 20–21 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android