В Hamster Kombat про хомяка завершился первый сезон — игрокам обнулили баллы

20 сентября разработчики популярного кликера Hamster Kombat выпустили крупное обновление, которое обнулило прогресс геймеров. Теперь пользователям больше недоступны ежедневные комбо-карточки и шифры, а из валюты показываются лишь алмазы.

Ранее авторы сообщали, что все заработанные монеты пользователей будут переведены в криптовалюту Hmstr, после чего они смогут торговать токенами. Это должно произойти уже 26 сентября.

Тем временем игроки в Hamster Kombat массово сообщают о появлении некой метки читера, которая лишает их теоретической возможности вывести все игровые средства в криптовалюту. Многие игроки отмечают, что никогда не использовали никаких нечестных программ для тапов, обвиняя разработчиков в обмане.