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ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
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NAVI выбила Team Spirit c ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2

NAVI выбила Team Spirit c ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit потерпела поражение и вылетела с топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В третьем раунде плей-офф коллектив из России столкнулся с украинской Natus Vincere. «Рождённые побеждать» всухую разгромили «спиритов», сначала закрыв «драконов» на Dust 2 со счётом 13:5, а затем — на Mirage со счётом 13:9.

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . 1/4 финала
20 сентября 2024, пятница. 17:15 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
Team Spirit

В итоге Team Spirit покинула соревнование, заняв 5-8-е место и заработав $ 32 тыс. NAVI же, в свою очередь, прошла в полуфинал, где поборется с победителем пары G2 Esports — Team Liquid за выход в гранд-финал.

Чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 состава разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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