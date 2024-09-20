NAVI выбила Team Spirit c ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit потерпела поражение и вылетела с топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В третьем раунде плей-офф коллектив из России столкнулся с украинской Natus Vincere. «Рождённые побеждать» всухую разгромили «спиритов», сначала закрыв «драконов» на Dust 2 со счётом 13:5, а затем — на Mirage со счётом 13:9.

В итоге Team Spirit покинула соревнование, заняв 5-8-е место и заработав $ 32 тыс. NAVI же, в свою очередь, прошла в полуфинал, где поборется с победителем пары G2 Esports — Team Liquid за выход в гранд-финал.

Чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 состава разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.