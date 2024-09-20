Шоу Comedy Club не закрывается

Только что стартовал 20-й сезон Comedy Club, в самом начале которого подтвердили, что шоу не закончится. Вопреки ожиданиям, создатели даже не объявили какой-нибудь ребрендинг или смену концепции: «Прощай, Comedy Club» был просто рекламой старта нового сезона.

Вот что заявили со сцены Гарик Харламов и Павел Воля:

Добро пожаловать в новый 20-й сезон Comedy Club.

Творческим продюсером нового сезона Comedy Club стал Гарик Харламов, который планирует внедрить много новых идей и форматов. Что именно будет в рамках нового сезона, пока неизвестно. Он продлится в течение девяти месяцев и закончится в мае.