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Расписание игр EPL S20 по CS2 на 21 сентября (ЕПЛ 20 по КС2)

Расписание полуфиналов ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 21 сентября, продолжится плей-офф международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В полуфиналах топ-турнира сразятся четыре команды. Составы, которые проиграют сегодняшние матчи, покинут соревнование, а победители пройдут в гранд-финал ивента на Мальте.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 21 сентября, суббота:

  • 17:15. Eternal Fire (Турция) — MIBR (Бразилия);
  • 20:30. G2 Esports (Европа) — Natus Vincere (Украина).

Топ-турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября на Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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