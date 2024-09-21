Расписание полуфиналов ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2

Сегодня, 21 сентября, продолжится плей-офф международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В полуфиналах топ-турнира сразятся четыре команды. Составы, которые проиграют сегодняшние матчи, покинут соревнование, а победители пройдут в гранд-финал ивента на Мальте.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 21 сентября, суббота:

17:15. Eternal Fire (Турция) — MIBR (Бразилия);

20:30. G2 Esports (Европа) — Natus Vincere (Украина).

Топ-турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября на Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.