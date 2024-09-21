Valve поздравила Team Liquid с победой на TI 2024 по «Доте» через шесть дней после турнира

Разработчики Dota 2 в официальном блоге игры опубликовали пост, подводящий итоги главного турнира года по «Доте».

Представители Valve вспомнили путь шведской Team Liquid к чемпионству на The International 2024 и поздравили пятёрку игроков с этим достижением. Стоит отметить, что соревнование закончилось ещё 15 сентября, а пост от разработчиков вышел лишь сегодня, 21 сентября.

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Кроме того, разработчики поблагодарили всех, кто работал над турниром и наблюдал за матчами ивента. Также Valve напомнила пользователям, что в игре доступны чемпионские наклейки Team Liquid, 50% от продаж которых получит команда.

Наконец, компания сообщила, что компендиум, приуроченный к The International 2024, прекратит быть активным 15 октября, а совсем скоро вместе с четвёртым актом ивента «Павшая корона» в «Доте» выйдет новый герой Kez.