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Депутат Госдумы рассказал, когда YouTube полностью заблокируют в России

Депутат Госдумы рассказал, когда YouTube полностью заблокируют в России
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20 сентября многие российские пользователи сообщили, что ролики на YouTube стали моментально загружаться без каких-либо хитростей — даже превью-картинки на роликах грузятся, хотя последние пару лет с этим были проблемы.

Многие пользователи успели обрадоваться, поскольку подумали, что это намёк на скорое снятие замедления площадки. Однако вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поспешил развеять все надежды: по его словам, YouTube в России полностью заблокируют, когда отечественные платформы (RuTube и «VK Видео») наладят систему монетизации контента.​

Чернышов отметил, что в условиях санкций российские авторы не имеют возможности зарабатывать на своих видео на американском видеохостинге YouTube.

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