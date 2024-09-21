Депутат Госдумы рассказал, когда YouTube полностью заблокируют в России

20 сентября многие российские пользователи сообщили, что ролики на YouTube стали моментально загружаться без каких-либо хитростей — даже превью-картинки на роликах грузятся, хотя последние пару лет с этим были проблемы.

Многие пользователи успели обрадоваться, поскольку подумали, что это намёк на скорое снятие замедления площадки. Однако вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поспешил развеять все надежды: по его словам, YouTube в России полностью заблокируют, когда отечественные платформы (RuTube и «VK Видео») наладят систему монетизации контента.​

Чернышов отметил, что в условиях санкций российские авторы не имеют возможности зарабатывать на своих видео на американском видеохостинге YouTube.