В Diablo 4 начались бесплатные выходные

На этой неделе разработчики Diablo 4 из Blizzard объявили о начале бесплатных выходных в игре. Акция продлится вплоть до 23 сентября. Пробная версия доступна на ПК через цифровой магазин Battle.net, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Во время прохождения бесплатной версии пользователи смогут прокачать персонажей до 20 уровня и опробовать все классы. При покупке полноценной версии Diablo 4 весь прогресс сохранится. Если геймеру понравится тайтл, то он сможет приобрести его со скидкой до 40%.

Diablo — культовая франшиза, созданная Blizzard. В ней рассказывается о борьбе человечества с демонами. В каждой части люди (и не только люди) борются с порождениями ада. В четвёртой части, к примеру, геймеры противостояли могущественному демону по имени Лилит.