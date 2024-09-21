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Гектор K1 Родригез покинул состав HEROIC по Dota 2 и сделал перерыв в карьере

Гектор K1 Родригез покинул состав HEROIC по Dota 2 и сделал перерыв в карьере
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Перуанский киберспортсмен Гектор K1 Родригез принял решение временно приостановить свою карьеру на профессиональной сцене Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба HEROIC.

Как сообщают представители киберспортивной организации, Гектор решил сделать перерыв в своей карьере про-игрока в «Доту». В связи с этим K1 больше не является частью состава HEROIC по Dota 2. Кто станет новым керри-игроком команды, пока неизвестно.

Состав HEROIC по «Доте» на данный момент:

  • Жоао 4nalog Джаннини;
  • Седрик Davai Lama Декмин;
  • Элвис Scofield Пенья;
  • Матеус KJ Диниз;
  • Игор kaffs Фуртадо (тренер).

По слухам, Гектора в ростере HEROIC может заменить Дэвид Parker Нихо Флорес. Однако на текущий момент эта информация не подтверждалась.

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