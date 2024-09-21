Гектор K1 Родригез покинул состав HEROIC по Dota 2 и сделал перерыв в карьере
Перуанский киберспортсмен Гектор K1 Родригез принял решение временно приостановить свою карьеру на профессиональной сцене Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба HEROIC.
Как сообщают представители киберспортивной организации, Гектор решил сделать перерыв в своей карьере про-игрока в «Доту». В связи с этим K1 больше не является частью состава HEROIC по Dota 2. Кто станет новым керри-игроком команды, пока неизвестно.
Состав HEROIC по «Доте» на данный момент:
- Жоао 4nalog Джаннини;
- Седрик Davai Lama Декмин;
- Элвис Scofield Пенья;
- Матеус KJ Диниз;
- Игор kaffs Фуртадо (тренер).
По слухам, Гектора в ростере HEROIC может заменить Дэвид Parker Нихо Флорес. Однако на текущий момент эта информация не подтверждалась.
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