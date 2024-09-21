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«Состав точно будет другой»: игроки BB Team — о будущем команды по Dota 2

Игроки состава BetBoom Team по Dota 2 в видео для youtube-канала клуба высказались о будущем ростера.

Игрок поддержки Виталий Save- Мельник честно признался, что не знает, каким будет будущее состава:

Я не знаю. Узнаем скоро.

Чемпион The International и «пятёрка» ростера Александр TORONTOTOKYO Хертек также не знает, что будет дальше, но отметил, что у него тоже есть мысли касательно собственного будущего:

Что будет дальше — непонятно. У меня самого есть мысли, поэтому не могу пока сказать на 100%.

«Керри» команды Егор Nightfall Григоренко отметил, что в действующем составе BB Team есть много конфликтов:

Что будет дальше, не могу сказать точно. Скорее всего, очевидно, в этом составе мы не продолжим играть. Есть много конфликтов между людьми.

Про меня конкретно? Не знаю. Посмотрим, что будет. Но вообще хотелось бы поиграть где-то в Европе, скорее всего. Посмотрим, какие будут возможности и как всё сложится.

Матвей MieRo Васюнин, игрок третьей позиции, перед стартом нового сезона планирует отдохнуть и проверить здоровье:

В следующем сезоне, честно, не знаю [что будет]. Скорее всего, будут какие-то изменения. Но есть шансы, что всё останется так, как есть.

У меня в планах перед сезоном отдохнуть, провести работу над собой. Может, с «менталкой» что-то придумать. Может, психолога посетить или что-то такое. Так, в целом проверить здоровье и дальше играть.

Наконец, Данил gpk Скутин сообщил, что состав BetBoom Team точно изменится:

У меня в планах сделать перерыв на два месяца. Состав точно будет другой. Непонятно, буду ли я в нём. Поэтому мне остаётся только ждать.

Костяк BetBoom Team по «Доте» был собран в конце 2022-го. За два года команда выступила на множестве тир-1 турниров, но ни разу не заняла первое место.