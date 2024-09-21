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Зидан, Бекхэм и Беллингем — в трейлере к выходу EA Sports FC 25

Зидан, Бекхэм и Беллингем — в трейлере к выходу EA Sports FC 25
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21 сентября разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 опубликовали релизный трейлер игры. В нём фигурируют Зинедин Зидан, Джуд Беллингем и Дэвид Бекхэм.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Также на этой неделе в проекте стартовал ранний доступ. Владельцы максимального издания игры получили набор с динамическим Героем в Ultimate Team, 4600 FC Points, ячейку развития игрока и другие бонусы. Пользователям уже доступны режим карьеры за игрока и тренера.

Полноценный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch. В игре будут русский язык и российские комментаторы.

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