Зидан, Бекхэм и Беллингем — в трейлере к выходу EA Sports FC 25

21 сентября разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 опубликовали релизный трейлер игры. В нём фигурируют Зинедин Зидан, Джуд Беллингем и Дэвид Бекхэм.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Также на этой неделе в проекте стартовал ранний доступ. Владельцы максимального издания игры получили набор с динамическим Героем в Ultimate Team, 4600 FC Points, ячейку развития игрока и другие бонусы. Пользователям уже доступны режим карьеры за игрока и тренера.

Полноценный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch. В игре будут русский язык и российские комментаторы.