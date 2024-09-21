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Мэтт Ривз закончил сценарий фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз закончил сценарий фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном
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На этой неделе Мэтт Ривз пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора режиссёр заявил, что закончил написание сценария для фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном.

Также ранее постановщик подтвердил, что всё ещё планирует снять полноценную трилогию, где он расскажет всю историю своего Бэтмена. Поэтому вторая часть станет лишь трамплином перед финальным, третьим фильмом,

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

Ко всему прочему, недавно стало известно, что Тёмный рыцарь получит собственную звезду на «Аллее славы». Персонажа наградят 26 сентября.

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