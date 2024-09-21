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В Escape from Tarkov: Arena начались бесплатные выходные

В Escape from Tarkov: Arena начались бесплатные выходные
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На этой неделе разработчики шутера Escape from Tarkov: Arena из студии Battlestate Games объявили о начале бесплатных выходных в игре. Акция продлится вплоть до 23 сентября.

Для скачивания пробной версии геймерам необходимо зарегистрироваться на сайте Escape from Tarkov: Arena и установить лаунчер. Разработчики отмечают, что Arena идеально сочетает хардкорные механики оригинального Escape from Tarkov и быстрый геймплей сессионных матчей.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.

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