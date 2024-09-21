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Новая прошивка PS5 исправила вылеты в Final Fantasy 16

Новая прошивка PS5 исправила вылеты в Final Fantasy 16
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На этой неделе консоль PS5 получила свежий апдейт версии 24.06-10.01.00. Патч улучшил производительность и стабильность устройства. Также обновление исправило графические баги и вылеты в ряде игр, которые появились после предыдущего апдейта.

К примеру, после предыдущего патча версии 24.06 многие игроки начали жаловаться на некорректную работу Final Fantasy 16: тайтл вылетал и обзавёлся множеством багов. Однако теперь игроки сообщают, что последнее обновление исправило все проблемы.

Напомним, PlayStation 5 Pro поступит в продажу по цене в $ 699 (около 65 тыс. рублей) уже 7 ноября. Устройство получит улучшенное видеоядро, поддержку трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли.

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