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Timado ушёл из состава OG по «Доте»

Timado ушёл из состава OG по «Доте»
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Перуанский киберспортсмен Энцо Timado О'Коннор покинул ростер европейского состава OG по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщается в анонсе, Тимадо больше не является частью команды из Европы. Вполне вероятно, киберспортсмен продолжит свою карьеру в североамериканской Shopify Rebellion, к составу которой он присоединился на платформе FACEIT. На текущий момент SR никак не комментировала эту информацию.

Состав OG по «Доте» на данный момент:

  • Божидар bzm Богданов;
  • Адриан Wisper Доблес;
  • Мэттью Ari Уолкер;
  • Себастьен Ceb Дебс.

Кто заменит перуанца в составе OG, пока неизвестно. Судя по слухам, это не последнее изменение в ростере европейской организации.

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