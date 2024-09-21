Timado ушёл из состава OG по «Доте»

Перуанский киберспортсмен Энцо Timado О'Коннор покинул ростер европейского состава OG по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщается в анонсе, Тимадо больше не является частью команды из Европы. Вполне вероятно, киберспортсмен продолжит свою карьеру в североамериканской Shopify Rebellion, к составу которой он присоединился на платформе FACEIT. На текущий момент SR никак не комментировала эту информацию.

Состав OG по «Доте» на данный момент:

Божидар bzm Богданов;

Адриан Wisper Доблес;

Мэттью Ari Уолкер;

Себастьен Ceb Дебс.

Кто заменит перуанца в составе OG, пока неизвестно. Судя по слухам, это не последнее изменение в ростере европейской организации.