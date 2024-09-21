Timado ушёл из состава OG по «Доте»
Перуанский киберспортсмен Энцо Timado О'Коннор покинул ростер европейского состава OG по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.
Как сообщается в анонсе, Тимадо больше не является частью команды из Европы. Вполне вероятно, киберспортсмен продолжит свою карьеру в североамериканской Shopify Rebellion, к составу которой он присоединился на платформе FACEIT. На текущий момент SR никак не комментировала эту информацию.
Состав OG по «Доте» на данный момент:
- Божидар bzm Богданов;
- Адриан Wisper Доблес;
- Мэттью Ari Уолкер;
- Себастьен Ceb Дебс.
Кто заменит перуанца в составе OG, пока неизвестно. Судя по слухам, это не последнее изменение в ростере европейской организации.
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