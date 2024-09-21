iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% — СМИ

По данным издания Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 15 Pro Max продают в России за рекордно низкую цену. Если на старте за устройство просили от 190 тыс. рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась до рекордных 116 тыс. рублей.

За такую цену продают версию смартфона с 256 ГБ памяти. Подобное снижение стоимости наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. Данный спад вызван скорым появлением на российском рынке линейки iPhone 16.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,7-дюймовый AMOLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A17 Bionic.