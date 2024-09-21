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В России стартовали продажи планшета Infinix Xpad с голосовым помощником на ChatGPT

На этой неделе в России стартовали продажи Infinix Xpad — это первый планшет в истории китайской компании. Стоимость устройства начинается от 23 тыс. рублей.

Фото: Infinix

Девайс получил 11-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц, соотношением экрана к корпусу 83% и яркостью 440 нит. Гаджет работает на восьмиядерном процессоре Mediatek Helio G99.

Ко всему прочему, Infinix Xpad оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. Планшет работает под управлением операционной системы Android 14 и обладает голосовым помощниом Folax, который разработан на базе ChatGPT.

Ещё производитель оснастил девайс четырьмя динамиками. На данный момент устройство продаётся только в одной расцветке — серой.