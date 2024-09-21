На Twitch появится совместный чат для нескольких стримеров

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси объявил, что на следующей неделе на платформе появится функция Shared Chat. Её суть заключается в том, что когда сразу несколько стримеров будут одновременно выходить в прямой эфир, то их чаты объединятся в один общий.

Отмечается, что объединить свои чаты смогут одновременно максимум только четыре стримера. Однако пользователи опасаются, что при таком большом потоке сообщений модераторам будет ещё труднее следить за сообщениями.

Фото: Twitch

Когда мы постучимся в дверь этих людей, мы все будем в одном чате… таким образом, все будут в одной чат-сессии, общаясь друг с другом.

Однако точную дату появления функции Shared Chat на Twitch Дэн Клэнси пока не раскрыл.