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BetBoom Team перевела трёх игроков состава по Dota 2 в инактив

BetBoom Team перевела трёх игроков состава по Dota 2 в инактив
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Российский киберспортивный клуб BetBoom Team объявил о переводе трёх игроков состава по Dota 2 в запас.

Представители организации сообщают, что киберспортсмены Данил gpk~ Скутин и Александр TORONTOTOKYO Хертек приняли решение взять перерыв до конца 2024 года, в связи с чем переведены в запас команды. Кроме этого, игрок первой позиции Егор Nightfall Григоренко был выставлен на трансфер.

Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:

  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Вернутся ли gpk и TORONTOTOKYO в команду в 2025 году, неизвестно. О том, кто заменит переведённых в инактив игроков, клуб пока не рассказывал.

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