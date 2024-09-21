BetBoom Team перевела трёх игроков состава по Dota 2 в инактив

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team объявил о переводе трёх игроков состава по Dota 2 в запас.

Представители организации сообщают, что киберспортсмены Данил gpk~ Скутин и Александр TORONTOTOKYO Хертек приняли решение взять перерыв до конца 2024 года, в связи с чем переведены в запас команды. Кроме этого, игрок первой позиции Егор Nightfall Григоренко был выставлен на трансфер.

Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Вернутся ли gpk и TORONTOTOKYO в команду в 2025 году, неизвестно. О том, кто заменит переведённых в инактив игроков, клуб пока не рассказывал.