BetBoom Team перевела трёх игроков состава по Dota 2 в инактив
Российский киберспортивный клуб BetBoom Team объявил о переводе трёх игроков состава по Dota 2 в запас.
Представители организации сообщают, что киберспортсмены Данил gpk~ Скутин и Александр TORONTOTOKYO Хертек приняли решение взять перерыв до конца 2024 года, в связи с чем переведены в запас команды. Кроме этого, игрок первой позиции Егор Nightfall Григоренко был выставлен на трансфер.
Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:
- Матвей MieRo Васюнин;
- Виталий Save- Мельник;
- Анатолий boo1k Иванов (тренер).
Вернутся ли gpk и TORONTOTOKYO в команду в 2025 году, неизвестно. О том, кто заменит переведённых в инактив игроков, клуб пока не рассказывал.
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