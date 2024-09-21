Зрители отлично приняли мультфильм «Трансформеры Один» — лучше последнего фильма

20 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Трансформеры Один». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Последние отлично встретили анимационный проект. К примеру, на агрегаторе CinemaScore лента получила оценку A — это лучше последнего фильма серии «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (A-). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

«Трансформеры Один» стал «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм расскажет о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.