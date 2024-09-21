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Лошадь-веном — на новом постере фильма «Веном: Последний танец»

Лошадь-веном — на новом постере фильма «Веном: Последний танец»
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На этой неделе Sony Pictures опубликовала новый стильный постер фильма «Веном: Последний танец». На нём изображён сам чёрный симбиот вместе с лошадью-веномом.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли.

Также в ленте сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу («Веном 2»). Режиссёром выступила Келли Марсел, сценаристка прошлых частей серии и «50 оттенков серого».

Мировая премьера картины состоится 25 октября. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

Новые постер

Фото: Sony

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