Весёлый Джеки Чан — в трейлере комедийного боевика «Операция «Панда»

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На этой неделе кинокомпания Emei Film Group представила трейлер комедийного боевика «Операция «Панда» с Джеки Чаном («Доспехи Бога 2», «Час пик») в главной роли. В ролике показали ряд забавных эпизодов и много кадров с милой пандой.

Видео доступно в VK-паблике «LF | Властелин колец | Netflix | LostFilm». Права на видео принадлежат Emei Film Group.

Согласно синопсису, главному герою приходится усыновить детёныша панды по имени Хуху. Однако зверёк привлекает внимание известного международного преступного синдиката. Решив поймать панду, они назначают за голову Хуху огромную награду.

Также в актёрский состав фильма вошли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Шон Конке, Темур Мамисашвили, Цзя Бин

Энди Френд и другие. Кресло режиссёра занял Чжан Луань.

Премьера картины «Операция «Панда» состоится 10 октября. Дата выхода ленты в российском прокате пока неизвестна.