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Иван Pure Москаленко вернулся в состав BetBoom Team по «Доте»

Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко покинул ростер Tundra Esports и вернулся в состав BetBoom Team по Dota 2.

После окончания контракта об аренде Пьюр ушёл из состава «Тундры» и вернулся в BB Team, о чём сообщили представители европейского киберспортивного клуба. Представители российской организации на данный момент не комментировали эту новость.

Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:

Топиас Topson Таавитсайнен;

Эдгар 9Class Налтакян;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:

Иван Pure Москаленко;

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Ранее российская BetBoom Team перевела в инактив трёх игроков состава по Dota 2.