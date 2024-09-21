Иван Pure Москаленко вернулся в состав BetBoom Team по «Доте»
Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко покинул ростер Tundra Esports и вернулся в состав BetBoom Team по Dota 2.
После окончания контракта об аренде Пьюр ушёл из состава «Тундры» и вернулся в BB Team, о чём сообщили представители европейского киберспортивного клуба. Представители российской организации на данный момент не комментировали эту новость.
Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:
- Топиас Topson Таавитсайнен;
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:
- Иван Pure Москаленко;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Виталий Save- Мельник;
- Анатолий boo1k Иванов (тренер).
Ранее российская BetBoom Team перевела в инактив трёх игроков состава по Dota 2.
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