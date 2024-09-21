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Иван Pure Москаленко вернулся в состав BetBoom Team по «Доте»

Иван Pure Москаленко вернулся в состав BetBoom Team по «Доте»
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Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко покинул ростер Tundra Esports и вернулся в состав BetBoom Team по Dota 2.

После окончания контракта об аренде Пьюр ушёл из состава «Тундры» и вернулся в BB Team, о чём сообщили представители европейского киберспортивного клуба. Представители российской организации на данный момент не комментировали эту новость.

Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:

  • Топиас Topson Таавитсайнен;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Состав BetBoom Team по «Доте» на данный момент:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Ранее российская BetBoom Team перевела в инактив трёх игроков состава по Dota 2.

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