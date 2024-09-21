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Очаровательная сестра Моаны — на новых кадрах мультфильма «Моана 2»

Очаровательная сестра Моаны — на новых кадрах мультфильма «Моана 2»
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На этой неделе журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из грядущего мультфильма «Моана 2». На них оказалась изображена Симею — непоседливая трёхлетняя младшая сестра главной героини. Отмечается, что девочка сыграет важную роль в сюжете сиквела.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна. До отечественного проката картина доберётся неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

Новые кадры «Моаны 2»

Фото: Entertainment Weekly/Disney

Фото: Entertainment Weekly/Disney

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