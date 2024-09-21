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Колин Фаррелл объяснил, почему на съёмках «Пингвина» смотрел мультфильмы Pixar

Колин Фаррелл объяснил, почему на съёмках «Пингвина» смотрел мультфильмы Pixar
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20 сентября стартовал «Пингвин» — новый проект по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает историю криминального гения Освальда Кобблпота, который постепенно берёт Готэм под свой контроль.

Сериал оказался настолько депрессивным, что исполнитель главной роли Колин Фаррелл постоянно искал способы поднять себе настроение. Актёр в том числе смотрел мультфильмы студии Pixar, включая знаменитую серию «История игрушек».

Я смотрел «Историю игрушек», я смотрел все части после рабочего дня на съёмках «Пингвина». Мне просто хотелось посмотреть на что-то яркое и прекрасное.

Ранее именно Фаррелл называл «Пингвина» один из самых мрачных сериалов на рынке. Судя по дебютному эпизоду, актёр не преувеличивал.

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