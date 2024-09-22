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ESL Pro League. Гранд-финал. День 18
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Когда будет гранд-финал ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 (ЕПЛ 20 по КС2)

Расписание последнего дня ESL Pro League S20 по CS2 — NAVI против Eternal Fire в финале
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Сегодня, 22 сентября, состоится финальный день топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В гранд-финале чемпионата столкнутся финалисты группы A — украинская Natus Vincere и турецкая Eternal Fire. В финале верхней сетки группового этапа «Рождённые побеждать» одолели команду из Турции со счётом 2:0. Решающая встреча пройдёт в формате «до трёх побед».

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Гранд-финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Eternal Fire
Не начался
Natus Vincere
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание EPL S20 по CS2 на 22 сентября, воскресенье:

  • 18:00. Гранд-финал, Natus Vincere (Украина) — Eternal Fire (Турция).

Стоит отметить, что Eternal Fire — это первый в истории Counter-Strike турецкий состав, которому удалось дойти до гранд-финала топ-ивента. Для NAVI же это будет уже пятый гранд-финал в 2024 году.

Международный чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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