Aurora анонсировала состав по Dota 2 с двумя русскоязычными игроками
Киберспортивный клуб Aurora представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
К киберспортсменам Ануча Jabz Дживаронгу и Воравиту Q Мекчай присоединился филиппинский про-игрок Абед Abed Юсуп, ранее выступавший за Blacklist International, а также Айбек TA2000 Токаев из Казахстана и Олег kaori Медведок из Украины, последней командой которых была PSG Quest. Тренировать «Аврору» продолжит Ли SunBhie Чон Дже.
Состав Aurora по Dota 2:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Абед Abed Юсуп;
- Ануча Jabz Дживаронг;
- Воравит Q Мекчай;
- Олег kaori Медведок;
- Ли SunBhie Чон Дже (тренер).
Что касается россиянина Глеба kiyotaka Зырянова, он не присоединился к активном ростеру Aurora, оставшись на позиции стримера клуба.
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