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Aurora анонсировала состав по Dota 2 с двумя русскоязычными игроками

Aurora анонсировала состав по Dota 2 с двумя русскоязычными игроками
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Киберспортивный клуб Aurora представил обновлённый ростер по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

К киберспортсменам Ануча Jabz Дживаронгу и Воравиту Q Мекчай присоединился филиппинский про-игрок Абед Abed Юсуп, ранее выступавший за Blacklist International, а также Айбек TA2000 Токаев из Казахстана и Олег kaori Медведок из Украины, последней командой которых была PSG Quest. Тренировать «Аврору» продолжит Ли SunBhie Чон Дже.

Состав Aurora по Dota 2:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Абед Abed Юсуп;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q Мекчай;
  • Олег kaori Медведок;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Что касается россиянина Глеба kiyotaka Зырянова, он не присоединился к активном ростеру Aurora, оставшись на позиции стримера клуба.

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