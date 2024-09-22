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Человек-паук Тома Холланда сыграет важную роль во «Мстителях 5»

Человек-паук Тома Холланда сыграет важную роль во «Мстителях 5»
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На этой неделе инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Человек-паук Тома Холланда сыграет важную роль в грядущих «Мстителях: Судный день». Информатор отметил, что у персонажа будет более масштабная роль, чем даже в «Войне бесконечности» и «Финале».

Никакие другие подробности пока не раскрываются. Роль доктора Виктора Дума в следующих «Мстителях» исполнит Роберт Дауни-младший, который ранее играл в фильмах Marvel Studios Тони Старка (Железный человек). Герой станет главным антагонистом фильма.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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