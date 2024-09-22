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Авторы мультфильма «Дикий робот» вдохновлялись аниме «Мой сосед Тоторо»

Авторы мультфильма «Дикий робот» вдохновлялись аниме «Мой сосед Тоторо»
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Недавно один из создателей грядущего мультфильма «Дикий робот» Крис Сандерс пообщался с журналистами издания DiscussingFilm. В ходе разговора он заявил, что визуальный стиль анимационного проекта был вдохновлён аниме «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки.

Миядзаки был для меня огромным источником вдохновения, поскольку у него невероятно органично получается создавать атмосферу потерянности в дикой природе.

Проект рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Премьера ленты состоится 27 сентября в США, после чего она постепенно доберётся и до других стран.

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