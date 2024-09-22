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Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз показал фильм своему сыну

Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз показал фильм своему сыну
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На этой неделе режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал, что впервые показал фильм своему сыну, поскольку он «наконец-то достаточно вырос». Постановщик решил посмотреть картину вместе с ребёнком в честь прошедшего Дня Бэтмена.

Мой сын наконец-то достаточно вырос, чтобы посмотреть фильм, и какой это был шанс увидеть и услышать его!

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

До этого Ривз подтвердил, что всё ещё планирует снять полноценную трилогию, где он расскажет всю историю своего Бэтмена. Поэтому вторая часть станет лишь трамплином перед финальным, третьим фильмом.

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