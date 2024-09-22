В Marvel хотят снять сериал про Призрачного гонщика

Недавно руководитель Marvel TV Брэд Виндербаум пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора глава подразделения компании заявил, что хотел бы снять сериал про Призрачного гонщика. Конкретные детали и планы Виндербаум не раскрыл.

Эпоха Дэнни Кетча в «Призрачном гонщике»… Я думаю, что многие люди были бы рады увидеть «Призрачного гонщика».

Оригинальный «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем рассказывал о байкере Джонни Блэйзе, который заключил сделку с дьяволом в обмен на свою душу. Проходят годы, и дьявол предъявляет свои права по контракту. Он превращает Джонни в Призрачного гонщика, агента потусторонних сил, обладающего сверхчеловеческими способностями.

Премьера «Призрачного гонщика» состоялась в 2007 году. Сиквел картины увидел свет пятью годами позже — в 2012-м.